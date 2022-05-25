مباشر | تشييع جثمان الشهيد الفتى غيث يامن في مدينة نابلس

عربي

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق في علاقة المملكة مع كل من

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق في علاقة المملكة مع كل من
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الخارجية السعودية على حسابها في "تويتر"، تصريحات بن فرحان، حيث قالت: "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" 2022، تحت عنوان "النظرة الجيوسياسية".

وأثارت تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حول ماهية علاقة المملكة بكل من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، تفاعلا كبيرا.

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أضافت: "أوضح سموه خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أن رؤية المملكة 2030 تساهم في تجديد الاقتصاد وازدهار المجتمع وتحقيق المزيد من الرخاء لشعب المملكة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن رؤية المملكة ستنعكس على تكثيف التعاون مع دول المنطقة، ماينعكس عليها بمزيدا من النمو والازدهار".

وتابعت: "وردا على استفسار مقدم الجلسة حول علاقة المملكة بكل من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، فقد أوضح سموه أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، والولايات المتحدة الأمريكية من أهم شركاء المملكة في مجال الأمن..وحث سمو وزير الخارجية، المجتمع الدولي على دعم التعاون والحوار بين جميع دول العالم لمواجهة التحديات العديدة وأبرزها الأمن الغذائي، منوهاً بالدور الإيجابي للمملكة في مجموعة دول العشرين، والذي ساهم في مساعدة الدول النامية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات التي نشرتها الخارجية في "تويتر"، حيث علق أحد الحسابات على هذه التصريحات قائلا: "العالم يتغير! ويحتاج ذوي الخبرة في عالم العمل والبنائين".

أخبار ذات صلة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ &#34;صافر&#34; اليمنية

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ "صافر" اليمنية

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة الجهاد تنعى فتى نابلس غيث رفيق يامين

حركة الجهاد تنعى فتى نابلس غيث رفيق يامين

حركة حماس تنعى الشهيد غيث رفيق يامين

حركة حماس تنعى الشهيد غيث رفيق يامين

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري لدولة الاحتلال

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري لدولة الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: سبع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

&#34;الإحصاء&#34; يكشف مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري

"الإحصاء" يكشف مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري

&#34;العربية الأمريكية&#34; تقرر تقديم منحة سنوية تحمل اسم شيرين أبو عاقلة بالإعلام الرقمي

"العربية الأمريكية" تقرر تقديم منحة سنوية تحمل اسم شيرين أبو عاقلة بالإعلام الرقمي

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

مستوطنون يحرقون مركبة ويحطمون نوافذ مسجد جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مركبة ويحطمون نوافذ مسجد جنوب نابلس

منوعات

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

عربي

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق في علاقة المملكة مع كل من

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق في علاقة المملكة مع كل من

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين