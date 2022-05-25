حركة الجهاد تنعى فتى نابلس غيث رفيق يامين



وقالت الحركة في بيان لها، "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد غيث الذي استهدفه جنود العدو بدم بارد، لنؤكد أن ذلك يأتي في سياق الإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وقادته وقطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا".



وأكدت الحركة في بيانها، "أن جماهير الشعب لن تتراجع أمام آلة البطش الإسرائيلية، وعن واجبها المقدس، والذي تجلى بانطلاق كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، لمواصلة القتال وتلقين العدو دروساً في صمود شعبنا وثبات مجاهديه حتى دحر الاحتلال".





ودعت الحركة "الشعب الفلسطيني، البطل وقوى المقاومة الفاعلة، بضرورة تصعيد المقاومة بكل الطرق والوسائل التي تؤلم هذا الاحتلال البغيض، وتمنع استقراره على أرضنا".







رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، الشهيد الفتى غيث رفيق يامين (16 عامًا)، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تصدّي المواطنين لاقتحام المستوطنين بحماية قوّات الاحتلال قبر يوسف في نابلس.