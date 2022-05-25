حركة حماس تنعى الشهيد غيث رفيق يامين

وقالت الحركة بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، "نشيد ونبارك التصدّي البطولي لأهلنا في نابلس، لعربدة المستوطنين في حوارة، الذين حاولوا إهانة العلم الفلسطيني وتنكيسه، وكذا الملحمة البطولية التي صنعها أهلنا ورجال المقاومة في صدّ وردّ عدوان اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، والمنطقة الشرقية من نابلس".



وأضافت الحركة في بيانها، إنَّ "إجرام الاحتلال ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، لن يزيدنا إلّا إصراراً على الصمود والتصدّي والمقاومة، ونشدّ على أيادي الأبطال المنتفضين في كلّ مدن ومخيمات الضفة والقدس، ونؤكّد أنَّ نهج المقاومة هو السبيل الوحيد لرد العدوان المتصاعد، ووقف الزحف الاستيطاني".

















رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد الفتى غيث رفيق يامين (16 عامًا)، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تصدّي المواطنين لاقتحام المستوطنين بحماية قوّات الاحتلال قبر يوسف في نابلس.