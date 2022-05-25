اتفاق مبدئي وإطلاق حوار بالنزاع العمالي بين نقابة العاملين والهلال الأحمر الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة العمل اتفاقا مبدئياً لحل النزاع العمالي القائم ما بين نقابة العاملين في خدمات الإسعاف والطوارئ وإدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كما تم اطلاق الحوار لمدة أقصاها 45 يوماً من أجل الوصول إلى اتفاقية ينتهي بموجبها النزاع.وبناءً على توجيهات من وزير العمل، قامت الإدارة العامة لعلاقات العمل في الوزارة بمتابعة النزاع العمالي من أجل نزع فتيل الأزمة، وجاء ذلك بعد أن أعلنت النقابة عن إجراءات تصعيدية تمثلت في العصيان الإداري.وعليه، جمعت الوزارة أطراف النزاع وتم التوصل إلى اتفاق مبدأي والاستجابة لبعض المطالب من كلا الطرفين، وإطلاق الحوار، على أن يتم إيقاف كافة الإجراءات التصعيدية من الطرفين برعاية وزارة العمل.وتؤكد وزارة العمل على جاهزيتها الدائمة لاستقبال كافة النقابات والمؤسسات، والمساعدة في حل كافة النزاعات العمالية، لتطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني لحفظ حقوق المؤسسات والعاملين فيها على حد سواء.