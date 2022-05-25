النقطة الاستيطانية (حومش).. أزمة جديدة تهدد الائتلاف الحكومي في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ "الكبير" في الائتلاف الحكومي، تحذيره من تفكك الائتلاف إذا قرر وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية في (حومش) شمال نابلس.وأضاف: بأنه يترتب على غانتس إبلاغ المحكمة العليا قريبًا بقراره في هذه القضية، فيما يسود الاعتقاد بأن النائب عن (يامينا) نير أورباخ، سينسحب من الائتلاف إذا حصل ذلك.وكان غانتس، بحث في شباط/فبراير الماضي، خطة قدمت إليه تقضي بإخلاء المدرسة التوراتية من مستوطنة (حومش)، مقابل شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على جبل صبيح في "بيتا".