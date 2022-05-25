مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري لدولة الاحتلال











وتابع: بأن الإجراءات والتصعيد العدواني اتجاه مدينة القدس، والاعتداء الممنهج على الأماكن الدينية المقدسة، من قبل غلاة المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والسماح لما تسمى مسيرة الاعلام وعمليات الإعدام الميداني التي تقوم بها قوات الاحتلال تأتي في سياق المحاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وبهدف بسط السيادة النهائية على القدس والبلدة القديمة على وجه الخصوص، وأن هذه الإجراءات العنصرية والفاشية لدولة الاحتلال، تتطلب توحيد كافة الجهود الوطنية من أجل التصدي لهذه السياسة وإفشالها.وأشار مجدلاني إلى "أننا لا نراهن على إدارة بايدن وأن زيارته المرتقبة لفلسطين لن تقدم أي مبادرة سياسية تخرجنا من حالة انسداد الأفق السياسي وأن كل الالتزامات التي تعهد بها لم ينفذ أي شيء منها، وأنها زيارة رمزية لن تحمل أية مقترحات عملية جدية، ففي الوقت الذي تُشطب فيه منظمة كاخ الإرهابية عن "قوائم الارهاب"، ما زالت الإدارة الأميركية تضع منظمة التحرير الفلسطينية على تلك القوائم وفق التصنيف الخاص بالكونغرس، وهودليل على أن تلك الإدارة لن تقدم سوى الوعود وسياسية الكيل بمكياليين".وأضاف مجدلاني: "أمام مجمل التحديات والتي تواجه قضية شعبنا وكذلك المتغيرات الدولية فإنه لا بد من بناء استراتيجية وطنية تستند على استعادة الوحدة الوطنية وصياغة برنامج وخطة عمل لتطوير المقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة وطنية شاملة تعم أرجاء الوطن".هذا وتناقش أعمال دورة اجتماعات اللجنة المركزية التقارير التنظيمية والسياسية وسبل استنهاض الأوضاع الداخلية للجبهة.