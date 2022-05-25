نوفاك: حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ازداد بنسبة عشرة بالمئة

وفقا لنتائج العام الماضي،فقد زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا وايران بنسبة 81٪".

وبحسب ما نقل (آر تي عربي) أضاف

نوفاك خلال منتدى التجارة الإيراني الروسي

:"

إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران، ازداد بنسبة 10٪ في الربع الماضي من هذا العام،

ووصل إلى أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة - ما يقرب من 4 مليارات دولار".