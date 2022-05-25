نوفاك: حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ازداد بنسبة عشرة بالمئة
قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك:" إنه وفقا لنتائج العام الماضي،فقد زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا وايران بنسبة 81٪".
وبحسب ما نقل (آر تي عربي) أضاف نوفاك خلال منتدى التجارة الإيراني الروسي:" إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران، ازداد بنسبة 10٪ في الربع الماضي من هذا العام، ووصل إلى أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة - ما يقرب من 4 مليارات دولار".
وتابع نوفاك القول: "هذا العام نشهد أيضا زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين. في الربع الأول من هذه السنة أكثر من 10٪".
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