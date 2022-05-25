شؤون فلسطينية

(فدا) يُعلق على قرار فرض الضرائب على المنتوجات المُصنعة بالضفة

(فدا) يُعلق على قرار فرض الضرائب على المنتوجات المُصنعة بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، اليوم الأربعاء، أن قرار فرض  ضرائب على المنتجات المصنعة بالضفة الغربية، والمصدرة للأسواق الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، "خطوة تمثل خطراً على الوحدة الوطنية وترسيخ للانقسام الفلسطيني".

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القرار "يعتبر ضرباً لوحدة المؤسسات الوطنية الفلسطينية"، داعياً إلى إلغاء هذا القرار الذي يزيد من معاناة شعبنا وعلى قدرته الشرائية.

ويعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) أن هذا القرار "يوصلنا إلى الانقسام النهائي مدعم بقرارات من قبل إدارة القطاع، ويزيد من تقنين الانفصال النهائي بين شطري الوطن"، مطالباً بإلغاء كل القرارات التي تدعم الانقسام.

وكان أسامة نوفل، مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أكد أول أمس الإثنين، أن قرار لجنة العمل الحكومي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل قطاع غزة يهدفُ إلى حماية المنتجات المحلية وفق القانون الاقتصادي.

وقال نوفل في تصريح لـ "دنيا الوطن": إنه "تم تشكيل لجنة قبل حوالي ثلاثة أشهر هدفها حماية المنتج المحلي في قطاع غزة، اللجنة مشكلة من وزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الفلسطينية الفرعية، وهدف هذه اللجنة عمل دراسة كاملة حول طبيعة الإنتاج الصناعية وكيفية النهوض بالمنتجات المحلية".

وتابع: "خلُصت الاجتماعات المشتركة بضرورة دعم العديد من السلع، حوالي 24 سلعة تُنتج في قطاع غزة، وقادرة أن تغطي احتياجات السكان في قطاع غزة بشكلٍ كامل".

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