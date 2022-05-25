(فدا) يُعلق على قرار فرض الضرائب على المنتوجات المُصنعة بالضفة

وكان أسامة نوفل، مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أكد أول أمس الإثنين، أن قرار لجنة العمل الحكومي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل قطاع غزة يهدفُ إلى حماية المنتجات المحلية وفق القانون الاقتصادي.





وقال نوفل في تصريح لـ "دنيا الوطن": إنه "تم تشكيل لجنة قبل حوالي ثلاثة أشهر هدفها حماية المنتج المحلي في قطاع غزة، اللجنة مشكلة من وزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الفلسطينية الفرعية، وهدف هذه اللجنة عمل دراسة كاملة حول طبيعة الإنتاج الصناعية وكيفية النهوض بالمنتجات المحلية".



