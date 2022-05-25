شؤون فلسطينية

"الإحصاء" يكشف مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري

"الإحصاء" يكشف مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.67% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.38 مقارنة بـ 119.58 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.08%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.74%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.66% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.62 مقارنة بـ 118.83 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.03%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.75%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 123.45 مقارنة بـ 122.44 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.22%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.74%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.79% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 114.50 مقارنة بـ 113.61 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 4.49%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.70%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.62%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.80% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 130.43 مقارنة بـ 129.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.04%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 128.61 مقارنة بـ 127.29 خلال الشهر السابق، كما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.69%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 131.26 مقارنة بـ 130.35 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.42% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 113.31 مقارنة بـ 112.83 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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