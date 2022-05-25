عربي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فصلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري "في قضية النائب محمد بخضرة، المتهم بالانتماء إلى قوات اللفيف الأجنبي وإخفاء معلومات سرية، معتبرة أنه غير مؤهل لحمل صفة نائب برلماني وأحالت قضيته على الجلسة السرية للنواب، اليوم، للفصل فيها.

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد نقل عن تقرير نهائي أعدته اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، أنه "بناء على المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فقد قررت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى للبرلمان، قبول طلب إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد عن الجبهة الوطنية الجزائرية بالخارج".

وأشير في هذا السياق إلى أنه "طبقا لأحكام المواد 126 من الدستور والأمر 21 -01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 312، فإن اللجنة القانونية ترى عدم أهلية النائب بخضرة محمد للترشح لعضوية بالمجلس الشعبي الوطني".

ونقل التقرير النهائي المذكور أن المعني قال "إنه لم يذكر هذا الجزء من مساره المهني في تصريحه للترشح، لأنه لم يكن يراه مهما رغم أن فترة تواجده ضمن الجيش الفرنسي دامت 5 سنوات، واعترف هذا الأخير، حسب تقرير لجنة الشؤون القانونية، أنه خدم بهذا الفيلق الأجنبي خارج حدود الدولة التي خدم في جيشها.

وبناء على تبريرات المعني، فقد قرر أعضاء اللجنة بعد الاستماع لهذا الأخير وللوقائع التي حدثت، ونظرا لمضمون اعترافاته، بأن المعني بالقضية محمد بخضرة لديه ولاء إلى هذه الدولة، لاسيما أن جميع منتسبي اللفيف الأجنبي يكتسب وفعليا هوية تلك الدولة أي فرنسا.

وتوصلت هذه اللجنة القانونية البرلمانية إلى أنه نظرا "لكون المعني قد أخفى هذه المعلومات السرية في مساره خلال ترشحه، فقد تقرر عدم أهلية هذا الأخير لحمل قبعة البرلماني، مع التأكيد على أن الوقائع الواردة في طلب إسقاط الصفة النيابية لا تحمل أي صبغة سياسية أو كيدية وإنما تحمل وصفا قانونيا يتمثل في عدم أهلية المعني في تولي منصب نائب برلماني في الجزائر".

أخبار ذات صلة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ &#34;صافر&#34; اليمنية

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ "صافر" اليمنية

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

مستشار السيسي يعلق على ظهور مرض جدري القردة

مستشار السيسي يعلق على ظهور مرض جدري القردة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة حماس تنعى الشهيد غيث رفيق يامين

حركة حماس تنعى الشهيد غيث رفيق يامين

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري لدولة الاحتلال

مجدلاني يدعو لتشكيل جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري لدولة الاحتلال

&#34;الإحصاء&#34; يكشف مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري

"الإحصاء" يكشف مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري

&#34;العربية الأمريكية&#34; تقرر تقديم منحة سنوية تحمل اسم شيرين أبو عاقلة بالإعلام الرقمي

"العربية الأمريكية" تقرر تقديم منحة سنوية تحمل اسم شيرين أبو عاقلة بالإعلام الرقمي

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

مستوطنون يحرقون مركبة ويحطمون نوافذ مسجد جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مركبة ويحطمون نوافذ مسجد جنوب نابلس

العملات: الدولار يعود للارتفاع قليلاً أمام الشيكل

العملات: الدولار يعود للارتفاع قليلاً أمام الشيكل

الطقس في فلسطين: أجواء حارة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الطقس في فلسطين: أجواء حارة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

منوعات

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم شيرين عبد الوهاب &#34;إنتي محتاجة طبيب نفسي&#34;

شاهد: إعلامي شهير يهاجم شيرين عبد الوهاب "إنتي محتاجة طبيب نفسي"

عربي

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران