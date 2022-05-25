شؤون فلسطينية

حماس: الجهات والشخصيات التي أدرجتها واشنطن على لائحة الإرهاب لا علاقة لها بالحركة

حماس: الجهات والشخصيات التي أدرجتها واشنطن على لائحة الإرهاب لا علاقة لها بالحركة
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن الجهات والشخصيات التي أدرجتها واشنطن على لائحة الإرهاب، وتقول إنها تابعة لها، "لا علاقة لها بالحركة".  

وقال الناطق باسم الحركة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "هذه الجهات والشخصيات لا علاقة لها بحركة حماس".

وتابع: "هذا القرار جزء من مشاركة الولايات المتحدة للاحتلال في العدوان على شعبنا والضغط على شعبنا وشرعنة حصار الاحتلال، ومحاولة لإنقاذ صورة الاحتلال المتهاوية بعد جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة ومساعدة للاحتلال في نشر روايته الكاذبة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أدرجت أشخاصاً وكيانات تقول إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على قائمة "الإرهاب".

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات "تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس الذي يمتلك أصولا بقيمة أكثر من 500 مليون دولار"، مضيفةً أن من بين المشمولين بالعقوبات شركات وشخصيات تعمل في عدد من الدول العربية.

ونقل البيان عن إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية قولها "لقد ولدت حماس مبالغ ضخمة من العائدات من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية"، على حد قولها.

وأكدت المسؤولة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال ونقلها ومحاسبتها على العنف في المنطقة"، وفقاً لـ (الأناضول).

وذكرت في بيانها أن العقوبات استهدفت عبد الله يوسف فيصل صبري (أردني)، إضافة إلى أحمد شريف عبد الله عودة (أردني) وهشام يونس يحيى قفيشة (أردني)، وقالت إن الأخير "لعب دورا مهما في تحويل الأموال نيابة عن مختلف الشركات المرتبطة بحماس".

وأوضحت الوزارة أن الشركات الخاضعة للعقوبات تشمل "أغروغيت" القابضة ومقرها السودان، و"سيدار" ومقرها الجزائر، وشركة "إتقان العقارية" في الإمارات، و"تريند جي واي يو" في تركيا، وشركة "أندا" في السعودية.

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