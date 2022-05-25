حزب إسرائيلي يخطط لطرح مشروع قانون أمام (كنيست) يتعلق بمنفذي العمليات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب (الصهيونية المتدينة) سيطرح على (كنيست) اليوم الأربعاء اليوم مشروع قانون يحظر إعادة جثث منفذي العمليات.





وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ذلك الطرح سوف يدخل الائتلافَ الحكومي في محنة أخرى.



وأفادت الهيئة أنه بالتوازي مع الطرح نشر الحزب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في الماضي بأن إعادة الجثث هي خطأ كبير يشجع العمليات القادمة.



وقال رئيس الحزب بتسالئيل سموتريتش إن "نواب يامينا وأمل جديد سيكشفون اليوم النقاب ما إذا كانوا يفضلون أمن اسرائيل والعائلات الثكلى أم شركاءهم في القائمة العربية الموحدة وشبكة الأمان مع القائمة المشتركة".





رام الله - دنيا الوطن