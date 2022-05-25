قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة





فقد اعتفلت قوات الاحتلال مواطنين من قرية بيت سيرا غرب رام الله.



وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرحمن الواوي، ورشيد حمدان، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مواطناً من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وفتشت منزل اسير محرر.



وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت بيت كاحل واعتقلت المواطن رياض طلال عصافرة (42 عاما) بعد ان اقتحمت منزله، وأجرت عملية تفتيش ألحقت خلالها أضرارا مادية بأثاث المنزل.



كما وداهمت منزل الأسير باجس العصافرة، وفتشت المنزل ومحيطه.



وداهمت عدد من قوات الاحتلال قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قامت خلال مداهمتها القرية باقتحام عدد من المنازل وتفتيشها عرف من بين أصحابها: مالك محمد حيان، ومنذر يوسف حيان، وفيصل جمعة طقاطقة.





رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في محافظات الضفة الغربية.