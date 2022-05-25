شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون مركبة ويحطمون نوافذ مسجد جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مركبة ويحطمون نوافذ مسجد جنوب نابلس
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، مركبة بالقرب من حاجز زعترة، وحطموا نوافذ مسجد وزجاج جرافة في بلدة عوريف، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين استهدفوا أحد المركبات بالقرب من حاجز زعترة الأمر الذي أدى الى احتراقها.

وأضاف: أن المستوطنين هاجموا بلدة عوريف وحطموا نوافذ مسجد الرباط، ونوافذ جرافة تعود للمواطن عصام الصفدي، وهاجموا المنازل المجاورة في المنطقة الشرقية من البلدة.

وأكد دغلس أن المستوطنين هاجموا بلدة بورين من المنطقة الشرقية الشمالية وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات، فيما هاجم المستوطنون المركبات بالحجارة على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلة.

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