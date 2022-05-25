بعد هدم الدرج الأثري.. ماذا يخطط الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي بالخليل؟

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة













أكد مدير الحرم الإبراهيمي، غسان الرجبي، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم الكوبنق (الحجر الأثري القديم المتصل بالدرابزين الحجري) المتصل بدرج الحرم الابراهيمي الشريف وتسويته بعقبة الدرج.وقال الرجبي في حواره مع "دنيا الوطن" :" قام الاحتلال بذلك تمهيدا لوضع جسر يمتد إلى المصعد الكهربائي الذي نوى أن يؤسسه ويقيمه في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف.وأضاف هذا المصعد يتصل بمسار سياحي بموجب مخططات الاحتلال وهو جزء من الانتهاكات والاعتداءات على قدسية الحرم الابراهيمي، ويهدف من خلاله تسهيل وصول المستوطنين إلى الحرم لتنفيذ مخططاتٍ تهويدية فيه.وأشار الرجبي إلى أن هذه السياسة تأتي بالرغم من قرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة (يونسكو) إدراج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على لائحة التراث العالمي الذي صدر في تموز/يوليو 2017.وشدد على أن الاحتلال يهدف إلى تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف والسيطرة عليه بشكل كامل وهذه وصمة احتلالية يريد أن يرسل من خلالها رسالة للعالم أنه صاحب هذا المكان وصاحب الصلاحية لعمل ما يحتاجه فيه دون أي رادع من احد.