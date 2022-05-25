الطقس في فلسطين: أجواء حارة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-17 29-18 31-20 بيت لحم 28-17 29-18 31-20 رام الله والبيرة 27-16 28-17 30-19 طولكرم 29-18 30-19 32-20 نابلس 29-17 30-18 32-20 قلقيلية 29-18 30-19 32-20 جنين 31-18 33-19 35-21 سلفيت 28-17 29-18 31-20 طوباس 32-19 34-20 36-22 روابي 29-17 30-18 32-20 الخليل 27-16 28-17 31-19 غزه 27-19 28-20 30-21 أريحا 37-23 38-24 40-25 خانيونس 27-19 28-20 30-21 الأغوار الشمالية 35-21 36-22 38-23 رفح 28-18 29-19 31-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار نهاراً بارداً نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو حار وجافاً نهاراً معتدلاً ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا نسبيا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا نسبيا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي