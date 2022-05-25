شؤون فلسطينية

واشنطن تدرج أفرادا وكيانات تابعة لحركة (حماس) على قائمة "الإرهاب"

واشنطن تدرج أفرادا وكيانات تابعة لحركة (حماس) على قائمة "الإرهاب"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدرجت الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أشخاصا وكيانات تقول إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قائمة "الإرهاب".

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات "تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس الذي يمتلك أصولا بقيمة أكثر من 500 مليون دولار"، مضيفةً أن من بين المشمولين بالعقوبات شركات وشخصيات تعمل في عدد من الدول العربية.

ونقل البيان عن إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية قولها "لقد ولدت حماس مبالغ ضخمة من العائدات من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية"، على حد قولها.

وأكدت المسؤولة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال ونقلها ومحاسبتها على العنف في المنطقة"، وفقاً لـ (الأناضول).

وذكرت في بيانها أن العقوبات استهدفت عبد الله يوسف فيصل صبري (أردني)، إضافة إلى أحمد شريف عبد الله عودة (أردني) وهشام يونس يحيى قفيشة (أردني)، وقالت إن الأخير "لعب دورا مهما في تحويل الأموال نيابة عن مختلف الشركات المرتبطة بحماس".

وأوضحت الوزارة أن الشركات الخاضعة للعقوبات تشمل "أغروغيت" القابضة ومقرها السودان، و"سيدار" ومقرها الجزائر، وشركة "إتقان العقارية" في الإمارات، و"تريند جي واي يو" في تركيا، وشركة "أندا" في السعودية.

وتعتبر الولايات المتحدة حماس "مجموعة إرهابية" وهو ما ترفضه الحركة التي تشدد على أنها "حركة تحرر وطني، تعمل لأجل فلسطين دون الانخراط في أي أعمال أخرى تضر بالهدف الذي وجدت من أجله".

أخبار ذات صلة

سرايا القدس- كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال بشكل مباشر وأوقعنا بينهم إصابات مؤكدة

سرايا القدس- كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال بشكل مباشر وأوقعنا بينهم إصابات مؤكدة

&#34;حراك المعلمين&#34; يعلن تجميد قرار الإضراب في كافة مدارس الوطن

"حراك المعلمين" يعلن تجميد قرار الإضراب في كافة مدارس الوطن

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين في بحر رفح جنوب القطاع

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين في بحر رفح جنوب القطاع

حزب الشعب الفلسطيني يشارك في جلسات المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

حزب الشعب الفلسطيني يشارك في جلسات المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

إصابات بمواجهات مع الاحتلال والتصدي لمستوطنيه بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال والتصدي لمستوطنيه بالضفة

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تدعو للزحف نحو المسجد الأقصى حماية له

"الهيئة الوطنية" تدعو للزحف نحو المسجد الأقصى حماية له

قيادي بـ (حماس): الاحتلال يعيش حالة من التردد في تسيير مسيرة الأعلام بالقدس

قيادي بـ (حماس): الاحتلال يعيش حالة من التردد في تسيير مسيرة الأعلام بالقدس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس المقبل

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;حراك المعلمين&#34; يعلن تجميد قرار الإضراب في كافة مدارس الوطن

"حراك المعلمين" يعلن تجميد قرار الإضراب في كافة مدارس الوطن

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين في بحر رفح جنوب القطاع

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين في بحر رفح جنوب القطاع

حزب الشعب الفلسطيني يشارك في جلسات المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

حزب الشعب الفلسطيني يشارك في جلسات المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

إصابات بمواجهات مع الاحتلال والتصدي لمستوطنيه بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال والتصدي لمستوطنيه بالضفة

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تدعو للزحف نحو المسجد الأقصى حماية له

"الهيئة الوطنية" تدعو للزحف نحو المسجد الأقصى حماية له

&#34;الخارجية الأمريكية&#34;: نواصل التنديد بمقتل أبو عاقلة ونتوقع مساءلة تامة للمسؤولين عن مقتلها

"الخارجية الأمريكية": نواصل التنديد بمقتل أبو عاقلة ونتوقع مساءلة تامة للمسؤولين عن مقتلها

اشتية يطالب هولندا وأوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يطالب هولندا وأوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين

مستوطنون يهاجمون خان اللبن جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون خان اللبن جنوب نابلس

منوعات

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

عربي

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل