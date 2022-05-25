سرايا القدس- كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال بشكل مباشر وأوقعنا بينهم إصابات مؤكدة





وقالت الكتيبة: إننا "تمكنا من إيقاع إصابات في صفوف قوات الاحتلال بشكل مباشر ومؤكد، وذلك عقب اشتباكات ومواجهات دارت معه في نابلس".





هذا ويصعد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الأحداث في الضفة الغربية، سواء من خلال اقتحاماته للمسجد الأقصى والمقدسات أو الاعتداء على أبناء شعبنا في كافة أرجاء الوطن.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد)، الثلاثاء، أنهم استهدفوا قوات الاحتلال بشكل مباشر وأوقعوا بينهم إصابات مؤكدة.