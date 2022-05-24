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طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين
رام الله - دنيا الوطن
تسبب طفل عراقي في حالة طوارئ بمطار النجف، اليوم الثلاثاء، بعد تجاوزه عناصر الأمن والوصول إلى نقطة إقلاع الطائرات، مما تسبب بحالة إنذار.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر أمني، قوله إن "طفلا متسولا دون العاشرة من العمر تمكن من اختراق أمن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة إيرانية تستعد للإقلاع إلى إيران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة من المسافرين".

وبين المصدر، أن "أمن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة أكثر من ساعتين، وإنزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة"، موضحا أن "قوة أمن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار".

وقال مصدر أمني آخر إن الطفل "تمكن من اختراق المطار بكل تحصيناته ووصل إلى منطقة المرآب، حيث مكث فترة من الزمن وهو يستجدي المسافرين"، مشيرا إلى أن "الطفل أخذ بالتجوال داخل المطار في ساعات الفجر الأولى دون أن يستوقفه أحد، ثم توجه إلى مدرج الطائرات، حيث وصل إلى الطائرة الإيرانية (إيران إير 5318)، والتي كانت تستعد للمغادرة حيث استوقفه رجل أمن الطائرة سائلا الفتى عن بطاقة الركوب ورد الفتى بأنه لا ينوي السفر لكن يريد الوصول إلى منزله في منطقة البراكية"، حسب ما نقلت روسيا اليوم.

وتابع: "قام رجل أمن الطائرة بإبلاغ قمرة القيادة وتم إنزال جميع الركاب وإعادته لمنطقة الانتظار، والتأكد بشأن ما إذا كانت هناك حجوزات مسبقة، مما تسبب بتأخير إقلاع الطائرة لنحو ساعة و45 دقيقة".

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