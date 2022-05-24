وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قوله إن "أيدينا ممدودة إلى إيران".وفي تصريح له، في جلسة بعنوان "نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط"، ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي، اليوم الثلاثاء، قال الوزير السعودي: "في المملكة ودول التعاون، نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون، وأيدينا مفتوحة لجميع الدول، ولإيران".وتابع: "لكن هذا يحتاج إلى قرار إيراني بالتعاون وصياغة مستقبل مزدهر وتعزيزه"، مضيفاً أنه "تمّ تحقيق بعض التقدّم مع إيران، لكن ليس بصورة كافية"، معلناً بدء "حقبة جديدة من التعاون تصبّ في مصلحة الجميع".وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية السعودي: "إذا توصلنا إلى إحياء الاتفاق النووي، فسيكون أمراً جيداً".وتحدّث الوزير السعودي عن الانتخابات الأخيرة في لبنان، قائلاً إنها "قد تكون خطوة إيجابية، لكن من السابق لأوانه قول ذلك".وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، جواد كريمي قدوسي، أعلن أنّ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في العاصمة العراقية بغداد قريباً.وقال قدوسي إنّه "تم التوصل إلى اتفاقات أولية بين طهران والرياض"، مبيّناً أنه "سيتم في هذا الاجتماع مناقشة القضايا الثنائية، وفتح السفارات، والبحث في القضايا الإقليمية، وخصوصاً الأزمة اليمنية".