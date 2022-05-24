حزب الشعب الفلسطيني يشارك في جلسات المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب





وأوضح بأن: "هذه الضرورة تتجسد في رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين دولة الصين الشقيقة والدول العربية كافة، وتعزيز العلاقات المشتركة بما يحقق الاهداف السامية التي نصبوا اليها في تعزيز مكانة الدول واستقلالها، وتلبية احتياجات شعوبها الاساسية على مختلف الصعد".



وأكد غنيم على "أهمية تعزيز دور الشباب العربي داخل بلدانهم، وفي علاقتهم مع الرفاق في الصين للاستفادة من خبراتهم الخلاقة، منوها بان هذا المنتدى يؤكد اهتمام الحكومة الصينية بهذه الفئة الطليعية التي تصنع المستقبل داخل بلدانها، وكخطوة على طريق تحقيق الاهداف والمثل التي تسعى اليها شعوب مختلف هذه البلدان". وعن هذه الأهداف قال:



أولا: تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي بما يوفر الاسس المتينة لتحقيق هدف التنمية والتطور الحضاري لها، وفي هذا السياق تكتسى العلاقة مع شعبنا الفلسطيني اهمية بالغة، باعتبار شعبنا مازال يناضل من اجل تحقيق وانجاز اهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة، واقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الاراضي التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس . وهنا نؤكد على ان الرؤية الصينية لإحلال السلام في الشرق الاوسط، والتي تؤمن لشعبنا الفلسطيني تحقيق اهدافه الوطنية، هي رؤية تحقق العدل والسلام الحقيقي في المنطقة.



ثانيا: تحقيق هدف التنمية الاقتصادية باعتباره عنصر حاسما في تحقيق رفاهية الشعوب . وضمان الامن الصحي لجميع الشعوب لاسيما ونحن نواجه معا جائحة كورونا .



ثالثا: تحقيق الامن والسلام للجميع، ورفض أي تدخل في الشئون الداخلية للدول تعزيزا لاستقلالها، واحتراما لحقها في اتخاذ قراراتها بما يخدم مصالحها الوطنية العليا .



رابعا: احترام حق الشعوب والدول في اختيار طبيعة انظمتها السياسية، واختيار وسائلها الديمقراطية المنسجمة مع خصائصها الوطنية والاجتماعية والثقافية .



خامسا: تعزيز مكانة ودور الشباب وفتح الافاق واسعا امامهم لتمكينهم من الاسهام الجدي والفعال في بناء مجتمعاتهم ودولهم بأفق واعدة وتقدمية . وفي هذا السياق فان شبيبة حزب الشعب الفلسطيني تتطلع لتوثيق العلاقات مع شبيبة الحزب الشيوعي الصيني من اجل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الغنية والمبدعة لشبيبة حزبكم .



وفي الختام دعا غنيم لمواصلة رفع مستوى العلاقات الصينية العربية، متمنيا النجاح لأعمال المنتدى.

رام الله - دنيا الوطنشارك حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في جلسات المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب، والذي ينعقد في بكين بدورته الثانية، وذلك عبر تقنية الزوم، حيث مثل الحزب نافذ غنيم عضو المكتب السياسي للحزب، وأعضاء قيادة شبيبة الحزب فجر العطاونة واروى غطاشة .وفي مداخلته قال غنيم: "إننا في حزب الشعب الفلسطيني نتوجه بالشكر لرفاقنا في دولة الصين الشقيقة رئيسا وقيادة وحزبا وشعبا، على مبادراتهم المبدعة والخلاقة، التي تهدف لتعزيز اواصر العلاقة الصينة العربية بما يخدم شعوبنا ومصالحهم المباشرة في الحرية والتنمية والتقدم والسلام، وبما يحق الاهداف المشتركة القائمة على التنمية والازدهار والتقدم الحضاري في شتى الميادين، انطلاقا من التوجه الذي اطلقه الرفيق/ شي جينبنغ حيث اكد على اهمية اقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل افضل بين الصين والدول العربية، وتحقيق حلم النهضة العظيمة للامتين الصينية والعربية "، هذا المضمون الذي يحمل ابعاد انسانية وحضارية عظيمة ، ويعكس جوهر الفكر الانساني بمضامينه التقدمية للنهج التي تسير عليه جمهورية الصين الشعبية".وأشار غنيم إلى "الضرورة التي تفرض ذاتها اليوم في ظل احتدام الصراع مع قوى الراسمالية والامبريالية العالمية، وما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية من سياسات وممارسات عدوانية تستهدف بلدان وشعوب الدول المناهضة لسياساتها العدوانية على مختلف الصعد، وفي شتى الميادين".