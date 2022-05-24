"الهيئة الوطنية" تدعو للزحف نحو المسجد الأقصى حماية له





وأضافت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء: "كما وأن الاقتحام بهدف تغير مكانته وطابعه الإسلامي والعربي والفلسطيني، وذلك من أجل إقامة الهيكل المزعوم علي انقاضه".



وتابعت: "تحاول المجموعات المتطرفة والتي حصلت علي موافقة من محكمة الاحتلال تكرار ما تم بحق الحرم الإبراهيمي الشريف والذي جري هدم بعض درجاتة مؤخرا".





ودعت الهيئة، جماهير شعبنا وخاصة في الداخل للزحف والرباط بالمسجد الأقصي من أجل حمايته وإفشال المخطط الاحتلالي بحقه.





واختتمت: "كلنا ثقة بجماهير شعبنا الفلسطيني وفعالياته الوطنية من قدرتها على إفشال هذا المخطط العدواني بحق أبناء شعبنا ومقدساته".



رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة الوطنية لاسناد شعبنا بالداخل المحتل، إن "المجموعات المتطرفة تعتزم اقتحام المسجد الاقصى يوم الـ 29 أيار/ مايو، وذلك تنفيذا لمؤامرة التقسيم الزماني والمكاني له".