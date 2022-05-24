قيادي بـ (حماس): الاحتلال يعيش حالة من التردد في تسيير مسيرة الأعلام بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) بالضفة الغربية جاسر البرغوثي، اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال اليوم خائف ومتردد من تسيير ما يسمى (مسيرة الأعلام)، وأصبح أكبر إنجاز له أن يسير في القدس دون رد ودون عقاب من شعبنا العظيم".وأضاف البرغوثي: "نحن كبرنا، نحن تغيرنا، نحن أصبحنا درع الأمة، بالأمس كانت مسيرة الأعلام تسير بكل سلاسة ولا أحد يلتفت لها، واليوم الكيان خائف مرتجف متردد".وأكد على أن "قوة العلم الفلسطيني في هدم السيادة الموهومة للاحتلال هي من قوة الساعد الذي يرفعه".وتتواصل الدعوات الفلسطينية، حول ضرورة الرباط والحشد الكبير في ساحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المقررة الأحد المقبل.ودعا نشطاء إلى المشاركة الواسعة في فجر "لن ترفع أعلامكم" بالمسجد الأقصى، الأحد القادم، لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم مسيرة "الأعلام"، إلى جانب أداء صلاة الضحى في باحات المسجد، لإفشال المسيرة الاستيطانية.وبدأ كبار حاخامات الاحتلال الإسرائيلي، بالحشد لدعوات اقتحام المسجد الأقصى في يوم "توحيد القدس" العبري، الذي يوافق الأحد المقبل 29 أيار/ مايو الجاري.