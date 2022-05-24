طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس المقبل









وتابعت: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".











وقالت الهيئة: "الأسماء المذكورة عليها التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة التاسعة صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات".وتابعت: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الثلاثاء، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس المقبل.