طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس المقبل
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الثلاثاء، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس المقبل.
وقالت الهيئة: "الأسماء المذكورة عليها التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة التاسعة صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات".
وتابعت: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".
وتابعت: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".
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