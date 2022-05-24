شؤون فلسطينية

"الخارجية الأمريكية": نواصل التنديد بمقتل أبو عاقلة ونتوقع مساءلة تامة للمسؤولين عن مقتلها

"الخارجية الأمريكية": نواصل التنديد بمقتل أبو عاقلة ونتوقع مساءلة تامة للمسؤولين عن مقتلها
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، "نواصل التنديد بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة ونتوقع مساءلة تامة للمسؤولين عن مقتلها".

وأضافت في تصريح لها: "هناك توقعات من الإسرائيليين والفلسطينيين بإطلاعنا بشكل دائم على تحقيقاتهم الخاصة بمقتل أبو عاقلة".

وتابعت الوزارة: "نريد تحقيقا شاملا ومعمقا بشأن مقتل أبو عاقلة يصل بنا إلى مساءلة الجاني".

هذا وقالت قناة (سي إن إن) الأمريكية، مساء اليوم، إن "تحليل آثار الرصاص في الشجرة التي احتمت بها شيرين يدل على أنه تم استهدافها عمدا لاغتيالها".

وذكرت القناة أن "الأدلة تؤكد عدم وجود مسلحين أو مواجهات مسلحة قرب شيرين أبو عاقلة خلال اللحظات التي سبقت قتلها".

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