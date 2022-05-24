سي إن إن: تحليل الرصاص بالشجرة التي احتمت بها شيرين يدل على اغتيالها عمدًا

رام الله - دنيا الوطنقال قناة سي إن إن الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "تحليل آثار الرصاص في الشجرة التي احتمت بها شيرين يدل على أنه تم استهدافها عمدا لاغتيالها".وذكرت القناة أن "الأدلة تؤكد عدم وجود مسلحين أو مواجهات مسلحة قرب شيرين أبو عاقلة خلال اللحظات التي سبقت قتلها".وتابعت: "تحقيقنا والأدلة التي جمعناها تشير إلى أن شيرين أبو عاقلة قد استهدفت من قبل القوات الإسرائيلية".من جهته نددت الخارجية الأمريكية بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مطالبة بمساءلة تامة للمسؤولين عن مقتلها.وطالبت الخارجية الأمريكية الإسرائيليين والفلسطينيين بإطلاعها بشكل دائم على تحقيقاتهم الخاصة بمقتل شيرين.