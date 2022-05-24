شؤون فلسطينية

اشتية يطالب هولندا وأوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يطالب هولندا وأوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره الهولندي مارك روته هولندا وأوروبا الاعتراف بدولة فلسطين، للحفاظ على حل الدولتين في ظل كافة المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتدميره. 

وشدد اشتية على "أهمية وجود تحرك أوروبي جاد لملء الفراغ السياسي، وإعادة احياء العملية السياسية والسلام، لتحقيق حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض، وإعطاء رسالة أمل للشعب الفلسطيني في حقه بالخلاص من الاحتلال والعيش في دولته المستقلة"، وذلك على هامش انعقاد منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الاعتراف بدولة فلسطين مهم في هذا الوقف، في ظل تجاهل إسرائيل للاتفاقيات الموقعة معها، وتعزيز الاستيطان من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح بناء المزيد من المستوطنات".

وبحث اشتية مع روته سبل تعزيز التعاون المشترك، وتعزيز برامج التعاون والدعم الهولندي المقدم لفلسطين في العديد من المجالات.

وحضر الاجتماع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جنيف والسفير الفلسطيني لدى سويسرا إبراهيم خريشي.

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