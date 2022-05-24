(القناة 13): إسرائيل توجه رسالة لحماس بشأن مسيرة الأعلام والجيش يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة (13) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل بعثت برسالة إلى (حماس) عبر الوسيط القطري والمخابرات المصرية، مفادها أن وجهتها ليست للتصعيد وأن مسار مسيرة الأعلام لا يختلف عن المسار في كل عام.وأضافت القناة: "الجيش الإسرائيلي جاهز لتوجيه ضربات في غزة حال إطلاق صواريخ"، وذلك في أعقاب حالة التوتر الأخيرة بين الجانبين.وتابعت: "في الجيش يستعدون لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة يوم مسيرة الأعلام، لذلك تم تعزيز منظومات القبة الحديدية وتم وضع خطط هجومية".ومن جهتها، قالت قناة كان الإسرائيلية: " قبل مسيرة الأعلام المقررة الأحد المقبل، تحاول إسرائيل منع التصعيد مع (حماس) وتجري محادثات بين الجهات السياسية والأمنية مع هيئات دولية في محاولة لتحقيق الهدوء في المنطقة ولمنع التصعيد ومنع المزيد من التوتر".وأردفت القناة: "يمكننا القول إن المحادثات حول هذه القضية تجري مع مصر وبالتوازي مع ذلك تجري حالة تأهب في الجانب الأمني خشية التصعيد، كما عقد اليوم اجتماع للكابينت وهو أمر مثير للاهتمام في هذا الوقت".