شؤون فلسطينية

ناصيف: جنين ماضية في المقاومة رغم محاولات الاحتلال استنزافها

ناصيف: جنين ماضية في المقاومة رغم محاولات الاحتلال استنزافها
رأفت ناصيف
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال يشن عمليات استنزاف للمقاومين في محافظة جنين، ضمن سياسة خطيرة جدا من الإمعان في جرائمه بحق أبناء شعبنا".

وأوضح ناصيف أن: "الاحتلال يسلك سلوكا يخرجه من الصدام مع عموم الشعب الفلسطيني، حيث يحاول تلاشي رد فعل شعبنا ومقاومته في غزة".

وحذر ناصيف من "محاولة الاحتلال لاستنزاف أهالي جنين القسام ومقاوميها الأبطال، عبر اقتحامات يومية واستهدافات وقتل واعتقالات للمقاومين وأنصارهم وذويهم، ضمن مخطط لإرهاق جنين".

وأكد ناصيف أن: "جرائم الاحتلال هي تماد ومخطط واسع بحق جنين القسام، وأن الأمر يستدعي في جنين والضفة الغربية أخذ المزيد من الحيطة والحذر وعدم الركون والاستخفاف بهذا العدو الذي يصر على تنفيذ جرائمه".

وأشار ناصيف إلى أن: "الاحتلال يخطط لجرائم أكبر عبر جعل هذه الاستهدافات اليومية كعادة، ليقفز إلى عدوان كبير واسع باستغلال هذه الحالات اليومية، وقتل مزيد من أبناء شعبنا، وإما أنه يريد قنص المقاومين عبر وسائله الاستخبارية والاستفراد بهم فرادى".

ودعا ناصيف أهلنا جنين أن يأخذوا سبل الحيطة والحذر "لهذه السياسة الخطيرة، حتى لا يقعوا فريسة لهذا العدو المجرم الذي يستهدف المقاومين وأن لا يكسبوه أي نقاط في هذه المواجهة".

وعقّب ناصيف على أن "هذه الجرائم جزء من تمادي الاحتلال على شعبنا، ومحاولات الاستهداف المستمرة والمتواصلة لقتل واغتيال وتصفية أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا".

وتصدى مقاومون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل الفلسطينية.

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