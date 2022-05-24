شؤون فلسطينية

الهباش: دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن تداعيات الاعتداء على "الأقصى" و"الإبراهيمي"

الهباش: دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن تداعيات الاعتداء على "الأقصى" و"الإبراهيمي"
محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس
للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الإثنين، إن "قيام سلطات الاحتلال بقص الدرج الأبيض التاريخي في المسجد الإبراهيمي ضمن مشروع استيطاني تهويدي يتم تنفيذه في ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، لتركيب المصعد الكهربائي وتسهيل اقتحامات المستوطنين، وإصرار دولة الاحتلال على تنفيذ ما تسمى "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة واقتحام الحي الإسلامي في البلدة القديمة وساحة البراق، يؤكدان نية دولة الاحتلال بتفجير الأوضاع وسيقودان إلى مزيد من التوتر وإشعال النار في المنطقة والعالم تتحمل دولة الاحتلال وحدها نتيجته وعواقبه".

وأكد قاضي القضاة في بيان صحفي، أن "دولة الاحتلال تصعِد من عدوانها على القدس والخليل وتسعى لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف، كما فعلت ذلك في الحرم الإبراهيمي الشريف عقب تنفيذ مجزرة بشعة وسالت شلالات
الدماء من أهالي الخليل في الحرم الإبراهيمي الشريف، وهي اليوم تمهد لتنفيذ مجزرة إجرامية جديدة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة عبر إصرارها على تنفيذ ما يسمى "مسيرة الأعلام " في شوارع المدينة واقتحام باب العمود والحي الإسلامي واقتحام ساحة البراق التي هي وقف إسلامي وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لفرض التقسيم في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف الهباش أن: "شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وكل أماكن تواجده في فلسطين والشتات لن يقبل باستفراد دولة الاحتلال بالقدس والخليل وسوف يواجه مخططات الاحتلال الإجرامية بحق مقدساتنا ولن نسمح أبداً بمرور مخططات التهويد
والتقسيم بحق مساجدنا ولو كان الثمن ما كان في سبيل الحرية والدفاع عن ديننا وأرضنا ومقدساتنا، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني الأعزل يواجه اليوم بصدور عارية وإصرار وعزيمة آلة البطش الإسرائيلية التي تقتل وتدمر البشر والحجر على مرأى
ومسمع من المجتمع الدولي المنافق".

وطالب الهباش العالمين العربي والإسلامي بـ "ضرورة التحرك ودعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه ووطنه الذي يخوض معركة الشرف والكرامة دفاعاً عن مقدسات الأمة وقبلتها الأولى ورمز من رموز العقيدة الإسلامية، مذكراً المسلمين ان
الحرمين القدسي والإبراهيمي الشريفين يأتيان بالأهمية والقداسة بعد الحرمين المكي والنبوي، فلا عزة وكرامة لمكة والمدينة ما دامت القدس والخليل وفلسطين مهانة ومساجدها مدنسة وتنتهك حرمتها صباح مساء".

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