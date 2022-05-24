رام الله: وقفة دعم وإسناد للمعتقلين عواودة وريان

رام الله - دنيا الوطننُظمت مساء اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للمعتقلين المضربين عن الطعام، خليل عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل والمضرب عن الطعام منذ 83 يوما، ورائد ريان من قرية بيت دقو شمال غرب القدس والمضرب عن الطعام منذ 48 يومًا، رفضًا لاستمرار اعتقالهما الإداري.ورفع المشاركون في الوقفة، صور المعتقلين اللذين يواجهان أوضاعا صحية حرجة، ورددوا شعارات منددة بالاحتلال، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن حياتهما.وشددوا على دعم ومساندة قضية المعتقلين، خاصة الذين يخوضون بعزيمتهم وإرادتهم معركة الأمعاء الخاوية لنيل حريتهم، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الجدي والعاجل لإنقاذ حياة كافة المعتقلين.