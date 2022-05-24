شؤون فلسطينية

شاهد: شاب فلسطيني ينتزع العلم الإسرائيلي من نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس

شاهد: شاب فلسطيني ينتزع العلم الإسرائيلي من نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس
شاب فلسطيني ينتزع العلم الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
حاول شابٌ فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، انتزاع العلم الإسرائيلي من نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس.

وبحسب موقع (0404) التابع لجيش الاحتلال، فإن شابًا فلسطينيا حاول انتزاع علمين إسرائيليين من يد نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس "أرييه كينغ".

وقال "أرييه كينغ" لـ (0404)، إنه "بالإضافة إلى انتزاع العلم، قام الفلسطينيون بإلقاء الحجارة وسكبوا الماء عليه وعلى عضو المجلس جوناثان يوسف"، مضيفًا أنه في طريقه لتقديم شكوى للشرطة ضد الفلسطيني.
 


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