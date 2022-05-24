شاهد: شاب فلسطيني ينتزع العلم الإسرائيلي من نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس





وبحسب موقع (0404) التابع لجيش الاحتلال، فإن شابًا فلسطينيا حاول انتزاع علمين إسرائيليين من يد نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس "أرييه كينغ".











وقال "أرييه كينغ" لـ (0404)، إنه "بالإضافة إلى انتزاع العلم، قام الفلسطينيون بإلقاء الحجارة وسكبوا الماء عليه وعلى عضو المجلس جوناثان يوسف"، مضيفًا أنه في طريقه لتقديم شكوى للشرطة ضد الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنحاول شابٌ فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، انتزاع العلم الإسرائيلي من نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس.