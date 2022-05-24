النائب طافش يدعو للرباط في الأقصى لصد مسيرة الأعلام

رام الله - دنيا الوطنأكد الناشط خالد طافش، اليوم الثلاثاء، أن "مخططات المستوطنين في المسجد الأقصى والدعوة لمسيرة الأعلام يوم الأحد المقبل، لن تمر بهدوء وستشعل الساحة الفلسطينية".وشدد طافش على أن الشعب الفلسطيني لن يتأخر في الدفاع عن القدس ونصرة المسجد الأقصى المبارك.وقال إن: "سياسة الاحتلال الهوجاء قد تؤدي إلى انتفاضة شاملة في كل المناطق بالضفة والقدس والداخل المحتل".كما أكد طافش أن "مخططات الاحتلال ومستوطنيه ستنقلب عليهم، لأنهم لا يتعلمون الدرس، ويسيرون خلف أوهامهم في التلمود والتوراة المحرفة".وأوضح أن "حكومة الاحتلال وجيشه يعلمان بأن الشعب الفلسطيني سيكون له ردة فعل وقادر على مواجهة المخططات الإسرائيلية في القدس".وأشار إلى أن "سيف القدس تجربة فاجأت الاحتلال، وخاصة هبة أهالي الداخل المحتل، التي ستكرر إذا حاول المساس بالأقصى وفرض ما يريده المستوطنون".وأعرب طافش عن ثقته بأن "الفلسطينيين لن يتخلوا عن ذرة تراب في المسجد الأقصى، الذي يتعرض لتغول من حكومة الاحتلال ومحاولات مستمرة لتهويده وتقسيمه زمانياً ومكانياً".وأضاف أن "شعبنا وخاصة أهل القدس ووقف مرارا وسيقف مجدداً للدفاع عن المسجد الأقصى".وحذر طافش من نوايا أمريكية لفرض التقسيم في المسجد الأقصى خلال زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة.لكنه استدرك بأن "الرباط في الأقصى أكرم الله به الشعب الفلسطيني الذي سيكون على مستوى تلك المسؤولية".وتتواصل الدعوات الفلسطينية، حول ضرورة الرباط والحشد الكبير في ساحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المقررة الأحد القادم.ودعا نشطاء إلى المشاركة الواسعة في فجر "لن ترفع أعلامكم" بالمسجد الأقصى، الأحد القادم، لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم مسيرة “الأعلام”، إلى جانب أداء صلاة الضحى في باحات المسجد، لإفشال المسيرة الاستيطانية.وبدأ كبار حاخامات الاحتلال الإسرائيلي، بالحشد لدعوات اقتحام المسجد الأقصى في "يوم القدس" العبري، الذي يوافق الأحد القادم 29 أيار/ مايو الجاري.وأصدر حاخامات دعوة موحدة لاقتحام المسجد الأقصى، واعتبروه اقتحاما مفصليا، وذلك في خطوة مشابهة لاقتحامات "الفصح العبري"، والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان الماضي.