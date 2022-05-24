سليمان: استهداف الاحتلال جنين يقابله رغبة شعبية بالمواجهة

وأصيب شاب خلال اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام حي الهدف الجديد قرب مخيم جنين، وسُمع صوت إطلاق نار كثيف في المنطقة.



وفي وقت سابق، تصدى مقاومون في جنين، بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال، بلدة جبع جنوب المحافظة.



واستشهد منذ بداية العام الجاري 20 فلسطينيا في جنين، ونفذ عدد منهم عمليات فدائية أدت لمقتل جنود بجيش الاحتلال ومستوطنين.



ولقي ضابط بجيش الاحتلال يوم 13 أيار/ مايو الجاري مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في اليوم ذاته، خلال اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين.



رام الله - دنيا الوطنأكد الناشط خالد سليمان، اليوم الثلاثاء، أن الاستهداف المتكرر من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، يقابله رغبة شعبية فلسطينية بالمواجهة لا تنتهي.وقال سليمان إن "الاحتلال يحاول تحقيق أهداف سياسية من خلال اقتحاماته المتكررة لجنين، تتجاوز الأهداف الميدانية، وفق تقديره".وذكر أن "الاحتلال يريد الذهاب إلى التصعيد الميداني، مستدلا على ذلك بقرار التصفية الذي اتخذه جيش الاحتلال ضد الصحفية شيرين أبو عاقلة".وبحسب سليمان، فإن الاحتلال الإسرائيلي يقوم حاليا بعملية اجتياح على دفعات لمخيم جنين، وربما تنتهي بعملية واسعة تتعلق بالوضع الفلسطيني العام.وتصدى مقاومون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل الفلسطينية.