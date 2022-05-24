شؤون فلسطينية

الهيئة الدولية "حشد" تطلق حملة إلكترونية دعماً لمدينة القدس وحماية للأقصى

الهيئة الدولية "حشد" تطلق حملة إلكترونية دعماً لمدينة القدس وحماية للأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعماً وإسناد لمدينة القدس وحماية للمسجد الأقصى، واحتجاجًا على جـرائم الاحتلال الإسـرائيلي، والمستوطنين بحق المسجد الأقصى والمواطنين، وممتلكاتهم ورفضاً لمسيرة الأعلام، والتهديدات باقتحام المسجد الأقصى.

ودعت الهيئة الدولية "حشد" النشطاء للمشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية، بالتغريد على وسوم “الزحف_نحو_القدس، اليوم الثلاثاء الموافق 24 أيار/ مايو ، من الساحة الحادية عشر صباحاً، وحتى مساء اليوم.

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