المالكي يبحث مع مفوض عام (أونروا) كافة قضايا اللاجئين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية رياض المالكي، مع المفوض العام لوكالة (أونروا)، فيليب لازاريني، أهمية التنسيق في كافة القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، بهدف الحفاظ على جودة الخدمات وديمومتها، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية الحالية.جاء ذلك، خلال لقاء المالكي في مكتبه برام الله لازاريني، اليوم الثلاثاء، لبحث آخر المستجدات، بحضور القائمة بأعمال مديرة عمليات الوكالة بالضفة الغربية سينديكتا نكومراه.وأكد الوزير المالكي أن وكالة (أونروا) هي إحدى الأولويات على أجندة وزارة الخارجية وأن قضية اللاجئين دوماً أولوية لدولة فلسطين، وتطرق إلى مؤتمر المانحين المقرر عقده في 23 حزيران/ يونيو، بالإضافة إلى أهمية العمل من أجل تجديد تفويض الوكالة في الجمعية العامة نهاية هذا العام.كما بحث مع المفوض العام موضوع تعويضات المتقاعدين العاملين في الوكالة بلبنان، وبحثا في كيفية حماية حقوقهم التقاعدية، ضمن الواقع المالي والبنكي الذي تعيشه لبنان مؤخرا.وأشاد الوزير المالكي بكافة جهود (أونروا) ودورهم المهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وقطاع غزة بشكل خاص وغيرها من مناطق العمليات.بدوره، أطلع المفوض العام الوزير المالكي على بعض التحديات التي تتعرض لها الوكالة منها ما هو شبيه لتلك التي تواجهها دولة فلسطين كونهم يقدمون خدمات توازي تلك التي تقدمها الحكومات، وإمكانية التعاون في إيجاد حلول ورسم خطط مشتركة.