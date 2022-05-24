"فصائل المقاومة" توجه رسالة للاحتلال عقب دعوات المتطرفين لهدم قبة الصخرة

ودعت الفصائل، "شعبنا لتكثيف الزحف والنفير العام دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وضرورة التعبئة العامة وشد الرحال لإفشال هذه المؤامرات الخبيثة".

وطالبت "الأمة جمعاء بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والأقصى ونصرة شعبنا الفلسطيني وقضيّته العادلة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

وأكدت الفصائل، أن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة همام فتحي حازم الذي اعتقلته قوات الاحتلال صباح اليوم، وعن حياة الأسير خليل عواودة والأسير رائد ريان المضربان عن الطعام".

رام الله - دنيا الوطنقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: إن "سماح حكومة الاحتلال للجماعات المتطرفة بممارسة طقوس وخزعبلات تلمودية داخل المسجد الأقصى تصعيد خطير يمثل عدواناً على مبادئنا وقيمنا واستفزازاً لمشاعر شعبنا وأمتنا".وحذرت الفصائل، "الاحتلال من الدعوات التي تطلقها بعض المجموعات المتطرفة لهدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم"، مؤكدين أن "هذا سيفجر بركان غضب فلسطيني وعربي وإسلامي يزلزل أركان الاحتلال".وشددت على أن "سيف القدس ما زال مشهراً ولن يغمد إلا برحيل الاحتلال وما رسخته المقاومة خلال المعركة من معادلات أبرزها معادلة غزة القدس ووحدة الشعب والوطن في مواجهة الاحتلال لا يمكن التراجع عنها".