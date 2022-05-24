عاجل

  • اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة فقوعة شرق مدينة جنين

شؤون فلسطينية

"الخارجية": خوف الدول من تحميل إسرائيل المسؤولية يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم

"الخارجية": خوف الدول من تحميل إسرائيل المسؤولية يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم
الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته عصابات المستوطنين، أمس، ضد المواطن نسيم محمد صالح مسلم (٥٧ عاما)، حيث اعتدى عليه أكثر من ١٠ مستوطنين إرهابيين وقاموا برشه بالفلفل الحار وضربه بالحجارة والعصي على رأسه نقل على اثرها إلى المستشفى".

كما وأدانت الوزارة "الاعتداء الهمجي الذي قامت به عناصر الإرهاب اليهودي ضد عائلة فشافشة من بلدة جبع جنوب جنين خلال تواجدها في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس والذي أدى لإصابة رضيع بالاختناق ووصفت حالته بالحرجة ونقل إلى المستشفى لإسعافه". 

يذكر أن المستوطنين أقدموا على محاولة اختطاف وقتل فتيين من بلدة قصرة، أول أمس، وأقدموا على اقتلاع وتقطيع ٤٠ شجرة مثمرة في قريوت، هذا بالإضافة إلى عربدات المستوطنين واعتداءات الجيش المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا والأغوار وفرض المزيد من التضييقات عليهم وتهجيرهم بالقوة وإلغاء وجودهم في عموم المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقة ومصادرة أراضيهم وتخصيصها لصالح الاستيطان.

في ذات الوقت، أدانت الوزارة "عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي وضربهم ضرباً مبرحاً كما حصل أمس في الزبابدة ورأس كركر وأدى إلى إصابة طفل وشاب، في توزيع وتكامل للأدوار في استهداف المواطنين الفلسطينيين بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين لمحاصرتهم وحشرهم في بلداتهم وقراهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، مما يحول تنقلهم من مكان إلى آخر إلى رحلة محفوفة بالمخاطر والتهديدات بالقتل".

وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة برئاسة المتطرف نفتالي بينت عن جرائم منظمات المستوطنين وميليشياتهم وعناصرهم  الإرهابية".

وحذرت "الخارجية" من "التعامل معها كأمور باتت اعتيادية، روتينية، تحدث يومياً يمكن التعايش معها ولا تستدعي التفكير بها واتخاذ موقف تجاهها". 

وترى الوزارة أن "شعبنا وأمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يدفع اثماناً باهظة له من حياته وأرضه وحياة أبنائه ومستقبل أجياله هو ضحية لازدواجية المعايير الدولية وللمجتمع الدولي الذي يتغنى بتمسكه بمبادرة حقوق الإنسان، ولا يحرك ساكناً تجاه معاناة شعبنا، وفي أحسن الأحوال يكتفي ببعض بيانات الإدانة الشكلية أو صيغ التعبير عن القلق، أو المساواة بين الضحية والجلاد، أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ ولا ترى النور ولا تترك أثراً على سلوك وتصرفات دولة الاحتلال".

أخبار ذات صلة

المالكي يبحث مع مفوض عام (أونروا) كافة قضايا اللاجئين الفلسطينيين

المالكي يبحث مع مفوض عام (أونروا) كافة قضايا اللاجئين الفلسطينيين

منظمات حقوقية فلسطينية تسلّم للجنائية الدولية مذكرة وتدعو المدعي العام لفتح قضايا عدوان مايو/أيار2021

منظمات حقوقية فلسطينية تسلّم للجنائية الدولية مذكرة وتدعو المدعي العام لفتح قضايا عدوان مايو/أيار2021

&#34;المباحث العامة&#34; تكشف هوية مواطن من الضفة يبتز المواطنين بغزة

"المباحث العامة" تكشف هوية مواطن من الضفة يبتز المواطنين بغزة

&#34;فصائل المقاومة&#34; توجه رسالة للاحتلال عقب دعوات المتطرفين لهدم قبة الصخرة

"فصائل المقاومة" توجه رسالة للاحتلال عقب دعوات المتطرفين لهدم قبة الصخرة

الخليل: الاحتلال ينصب أبراج مراقبة على دوار قلقس

الخليل: الاحتلال ينصب أبراج مراقبة على دوار قلقس

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي

دعوات للرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الأحد المقبل

دعوات للرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الأحد المقبل

الحسيني: موافقة الاحتلال على تنظيم &#34;مسيرة الأعلام&#34; فتيل بارود قد يشعل المنطقة

الحسيني: موافقة الاحتلال على تنظيم "مسيرة الأعلام" فتيل بارود قد يشعل المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منظمات حقوقية فلسطينية تسلّم للجنائية الدولية مذكرة وتدعو المدعي العام لفتح قضايا عدوان مايو/أيار2021

منظمات حقوقية فلسطينية تسلّم للجنائية الدولية مذكرة وتدعو المدعي العام لفتح قضايا عدوان مايو/أيار2021

الخليل: الاحتلال ينصب أبراج مراقبة على دوار قلقس

الخليل: الاحتلال ينصب أبراج مراقبة على دوار قلقس

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي

دعوات للرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الأحد المقبل

دعوات للرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الأحد المقبل

&#34;أبو زيد&#34; يترأس الجلسة الأولى للمنتدى العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

"أبو زيد" يترأس الجلسة الأولى للمنتدى العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

اشتية يبحث مع الصباح عقد اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الكويتية قريباً

اشتية يبحث مع الصباح عقد اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الكويتية قريباً

غزة: &#34;الأشغال&#34; تعقد لقاءً فنياً موسعاً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

غزة: "الأشغال" تعقد لقاءً فنياً موسعاً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

ممثلو أهالي البريج يطالبون بإيقاف عمل محطة المعالجة شرق المخيم فوراً

ممثلو أهالي البريج يطالبون بإيقاف عمل محطة المعالجة شرق المخيم فوراً

منوعات

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

عربي

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ &#34;صافر&#34; اليمنية

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ "صافر" اليمنية

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة