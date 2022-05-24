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شؤون فلسطينية

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي
رام الله - دنيا الوطن
وصف رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجد تجمع عرب الرماضين الجنوبي المعزول خلف الجدار في محافظة قلقيلية بالحدث الارهابي الخطير والتصعيد الاحتلالي غير المبرر، مؤكدا ان هذا العمل يمثل العقلية الصهيونية المتطرفة ويتنافى مع أبسط حقوق الانسان التي تنص على حق العبادة.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه صباح هذا اليوم، وطالب المحافظ المؤسسات الدولية والراعية لحقوق الانسان بالخروج عن منطق الادانة والتنديد واتخاذ اجراءات صارمة ضد جيش الاحتلال الارعن.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية قد قامت باقتحام التجمع فجر اليوم ومحاصرة المسجد وهدمه.

يذكر أن تجمع عرب المراضين الذي يسكنه 400 مواطن عزله الاحتلال بجدار الضم والتوسع الذي انشأه عام 2002، ويعاني ابناء التجمع الأمرين نتيجة اجراءات الاحتلال وانتهاكاته ضدهم خاصة ان جنود الاحتلال يتحكمون بمزاجية مقيتة بتنقلهم اليومي من التجمع واليه، ويتم التضييق على المواطنين في كافة مناحي الحياة خاصة موضوع البناء والتوسع العمراني حيث يسكنون في بيوت من الصفيح، وتوج الاحتلال انتهاكاته في هذا اليوم بجريمة هدم المسجد الوحيد في التجمع الذي تم الانتهاء من المرحلة الاولى ببنائه الشهر الماضي.


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