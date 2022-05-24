دعوات للرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنتتواصل الدعوات الفلسطينية، حول ضرورة الرباط والحشد الكبير في ساحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المقررة الأحد القادم.ودعا نشطاء إلى المشاركة الواسعة في فجر "لن ترفع أعلامكم" بالمسجد الأقصى، الأحد المقبل، لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم "مسيرة الأعلام"، إلى جانب أداء صلاة الضحى في باحات المسجد، لإفشال المسيرة الاستيطانية.وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تجنيد ثلاث سرايا من احتياط حرس الحدود نهاية الأسبوع، في إطار الاستعدادات لمسيرة الأعلام، وذلك بعد سماحها للمستوطنين بتنظيم المسيرة ومرورها من باب العامود والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.وقالت المقدسية هنادي حلواني، عقب عودتها إلى الأقصى بعد فترة إبعاد قسري بقرار من سلطات الاحتلال، "إن عودتي هذه المرة كانت مميزة، موضحة أنها رأت مصلى الرحمة، كما لم ترهُ من قبل، بعد أن تعاون المرابطون على إعادة فرشه وتنظيفه وترتيبه".واستدركت حلواني: "لكنه لا زال يفتقد لمن يعمره ويصلي فيه، ويظل فارغا من المصلين منذ ساعات الفجر"، مشددة على أهمية الرباط في المسجد الأقصى.وتابعت: "من وجد في نفسه القدرة على إمامة الصفوف في مصلى الرحمة فليفعل، ومن وجد في نفسه حب إعمار مساجد الله فليُقبل، ومن وجد في نفسه الإيمان بأحقيّة قضيّته فليُقبل".وبدأ كبار حاخامات الاحتلال الإسرائيلي، بالحشد لدعوات اقتحام المسجد الأقصى في "يوم القدس" العبري، الذي يوافق الأحد المقبل 29 أيار/ مايو الجاري.وأصدر حاخامات دعوة موحدة لاقتحام المسجد الأقصى، واعتبروه اقتحاما مفصليا، وذلك في خطوة مشابهة لاقتحامات "الفصح"، والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان الماضي.