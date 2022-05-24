عاجل

  • اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة فقوعة شرق مدينة جنين

شؤون فلسطينية

دعوات للرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الأحد المقبل

دعوات للرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل الدعوات الفلسطينية، حول ضرورة الرباط والحشد الكبير في ساحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المقررة الأحد القادم.

ودعا نشطاء إلى المشاركة الواسعة في فجر "لن ترفع أعلامكم" بالمسجد الأقصى، الأحد المقبل، لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم "مسيرة الأعلام"، إلى جانب أداء صلاة الضحى في باحات المسجد، لإفشال المسيرة الاستيطانية.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تجنيد ثلاث سرايا من احتياط حرس الحدود نهاية الأسبوع، في إطار الاستعدادات لمسيرة الأعلام، وذلك بعد سماحها للمستوطنين بتنظيم المسيرة ومرورها من باب العامود والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت المقدسية هنادي حلواني، عقب عودتها إلى الأقصى بعد فترة إبعاد قسري بقرار من سلطات الاحتلال، "إن عودتي هذه المرة كانت مميزة، موضحة أنها رأت مصلى الرحمة، كما لم ترهُ من قبل، بعد أن تعاون المرابطون على إعادة فرشه وتنظيفه وترتيبه".

واستدركت حلواني: "لكنه لا زال يفتقد لمن يعمره ويصلي فيه، ويظل فارغا من المصلين منذ ساعات الفجر"، مشددة على أهمية الرباط في المسجد الأقصى.
 
وتابعت: "من وجد في نفسه القدرة على إمامة الصفوف في مصلى الرحمة فليفعل، ومن وجد في نفسه حب إعمار مساجد الله فليُقبل، ومن وجد في نفسه الإيمان بأحقيّة قضيّته فليُقبل".

وبدأ كبار حاخامات الاحتلال الإسرائيلي، بالحشد لدعوات اقتحام المسجد الأقصى في "يوم القدس" العبري، الذي يوافق الأحد المقبل 29 أيار/ مايو الجاري.

وأصدر حاخامات دعوة موحدة لاقتحام المسجد الأقصى، واعتبروه اقتحاما مفصليا، وذلك في خطوة مشابهة لاقتحامات "الفصح"، والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان الماضي.

أخبار ذات صلة

المالكي يبحث مع مفوض عام (أونروا) كافة قضايا اللاجئين الفلسطينيين

المالكي يبحث مع مفوض عام (أونروا) كافة قضايا اللاجئين الفلسطينيين

منظمات حقوقية فلسطينية تسلّم للجنائية الدولية مذكرة وتدعو المدعي العام لفتح قضايا عدوان مايو/أيار2021

منظمات حقوقية فلسطينية تسلّم للجنائية الدولية مذكرة وتدعو المدعي العام لفتح قضايا عدوان مايو/أيار2021

&#34;المباحث العامة&#34; تكشف هوية مواطن من الضفة يبتز المواطنين بغزة

"المباحث العامة" تكشف هوية مواطن من الضفة يبتز المواطنين بغزة

&#34;فصائل المقاومة&#34; توجه رسالة للاحتلال عقب دعوات المتطرفين لهدم قبة الصخرة

"فصائل المقاومة" توجه رسالة للاحتلال عقب دعوات المتطرفين لهدم قبة الصخرة

&#34;الخارجية&#34;: خوف الدول من تحميل إسرائيل المسؤولية يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم

"الخارجية": خوف الدول من تحميل إسرائيل المسؤولية يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم

الخليل: الاحتلال ينصب أبراج مراقبة على دوار قلقس

الخليل: الاحتلال ينصب أبراج مراقبة على دوار قلقس

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي

الحسيني: موافقة الاحتلال على تنظيم &#34;مسيرة الأعلام&#34; فتيل بارود قد يشعل المنطقة

الحسيني: موافقة الاحتلال على تنظيم "مسيرة الأعلام" فتيل بارود قد يشعل المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منظمات حقوقية فلسطينية تسلّم للجنائية الدولية مذكرة وتدعو المدعي العام لفتح قضايا عدوان مايو/أيار2021

منظمات حقوقية فلسطينية تسلّم للجنائية الدولية مذكرة وتدعو المدعي العام لفتح قضايا عدوان مايو/أيار2021

الخليل: الاحتلال ينصب أبراج مراقبة على دوار قلقس

الخليل: الاحتلال ينصب أبراج مراقبة على دوار قلقس

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي

دعوات للرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الأحد المقبل

دعوات للرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الأحد المقبل

&#34;أبو زيد&#34; يترأس الجلسة الأولى للمنتدى العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

"أبو زيد" يترأس الجلسة الأولى للمنتدى العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

اشتية يبحث مع الصباح عقد اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الكويتية قريباً

اشتية يبحث مع الصباح عقد اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الكويتية قريباً

غزة: &#34;الأشغال&#34; تعقد لقاءً فنياً موسعاً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

غزة: "الأشغال" تعقد لقاءً فنياً موسعاً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

ممثلو أهالي البريج يطالبون بإيقاف عمل محطة المعالجة شرق المخيم فوراً

ممثلو أهالي البريج يطالبون بإيقاف عمل محطة المعالجة شرق المخيم فوراً

منوعات

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

عربي

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ &#34;صافر&#34; اليمنية

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ "صافر" اليمنية

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة