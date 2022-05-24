الخطيب: طلبنا استعادة المسؤولية عن زيارات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس عزام الخطيب، إنهم "طلبوا استعادة المسؤولية عن برنامج الزيارات للمسجد الأقصى كما كان قبل عام 2000".وأوضح الخطيب، أن "الجانب الإسرائيلي حتى الآن لم يرد على طلبنا باستعادة المسؤولية عن برنامج الزيارات للمسجد الأقصى"، مؤكداً أن دائرة الأوقاف الإسلامية مسؤولة عن إدارة وصيانة وترميم وتعيين موظفي المسجد الأقصىووفق وكالة (الأناضول)، فقد ذكر الخطيب، أن الاقتحامات الإسرائيلية الحالية للأقصى بدأت في 2003، نتيجة لاقتحام رئيس وزراء الاحتلال السابق أرئيل شارون للمسجد المبارك نهاية عام 2000.وأضاف: "اتخذت حكومة إسرائيل قرارا أحادي الجانب، بإدخال المتطرفين اليهود والزيارات لغير المسلمين من باب المغاربة، عقب زيارة شارون للمسجد، وهذا مخالف لما كان عليه الوضع في حزيران (يونيو) 1967".وأكمل الخطيب: "نطالب بالعودة إلى الوضع الذي كان سائدا، قبل العام 2000".