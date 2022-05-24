عاجل

  • وزير الخارجية السعودي: التطبيع مع إسرائيل ينبغي أن يكون في نهاية عملية سلام وحل للقضية الفلسطينية

  • وزير الخارجية السعودي: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هي الأولوية الآن وينبغي أن نتحرك سريعا لحصول ذلك

  • الخارجية الأردنية: مقتل الصحفية أبو عاقلة وما جرى في جنازتها مفزع والقضية الأساسية هنا هي الإسراع بحل الصراع

  • وزير الخارجية السعودي: قتل الصحفية أبو عاقلة حادث ضمن حوادث متكررة وحل المعضلة يكمن في منح الفلسطينيين حقوقهم

شؤون فلسطينية

"أبو زيد" يترأس الجلسة الأولى للمنتدى العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة الجلسة الأولى  للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية " التجارة البينية ودورالقطاع العام والخاص في تحقيق ذلك "، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي ويشاركبه وزراء التنمية الإدارية العرب وعدد من كبار رجال الاقتصاد والإدارة في العالم العربي وخبراء محليين ودولي .

وتحدث بالجلسة التي حملت عنوان "واقع منطقة التجارة الحرة العربية.. الواقع والتحديات وآليات التطوير وسبل الوصول إلى اتحاد جمركي عربي"، الأمين العام المساعد السابق لقطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير د.كمال حسن علي، ومدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعةالدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، والمستشار الاقتصادي وكيل وزارة المالية المساعد في المملكة العربية السعودية الأستاذ حسين بن شويش الشويش، واستاذالاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديةوالاستراتيجية الدكتور رشاد عبده.

وتناولت الجلسة مواضيع هامة حول آليات العمل الاقتصادي العربي المشترك ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي ومستقبل التكامل الاقتصادي العربي عبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعوقات والحلول للوصول لذلك وأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل التوجهات وقدرة الموراد البشرية في العالم العربي على تحقيق ذلك.

وفي الختام أكد الوزير موسى أبو زيد على أهمية العمل الاقتصادي المشترك ودوره في تعزيزالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وأهمية تطوير الاطار التشريعي والمؤسسي الداعم للعمل العربي المشترك، كما وأشار لأهمية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي البيني وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك.

وبالإضافة لأهمية وجود اتحاد جمركي عربي من شأنه الغاء القيود الكمية والرسومالجمركية والضرائب على التبادل البيني للسلع عربية المنشأ، بالإضافة لأهمية التجارة بالخدمات بين الدول العربية والتي تعتبر المشغل الاكبر للموارد البشرية وتسهم بشكل كبير في الناتج القومي الاجمالي وتعزز الصادرات العربية،  بالإضافة لأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بينالدول العربية في ظل التوجهات العالمية المتغيرة.

ويأتي المنتدى موائماً لسعي الدول العربية في تحقيقالتكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية، والذي يعتبرمدخل عربي لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية، وأيضاً في ضوء تبني الدول العربية لخطط اقتصادية طموحة داخلياً وخارجياً تجعلها تتلاقى مع تحقيق الرؤى الاستراتيجية لها .

  

أخبار ذات صلة

الحسيني: موافقة الاحتلال على تنظيم &#34;مسيرة الأعلام&#34; فتيل بارود قد يشعل المنطقة

الحسيني: موافقة الاحتلال على تنظيم "مسيرة الأعلام" فتيل بارود قد يشعل المنطقة

الخطيب: طلبنا استعادة المسؤولية عن زيارات المسجد الأقصى

الخطيب: طلبنا استعادة المسؤولية عن زيارات المسجد الأقصى

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن &#34;مسيرة الأعلام&#34; الأحد المقبل

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن "مسيرة الأعلام" الأحد المقبل

اشتية يبحث مع الصباح عقد اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الكويتية قريباً

اشتية يبحث مع الصباح عقد اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الكويتية قريباً

منظمات حقوق إنسان تسلم مذكرة لـ &#34;الجنائية الدولية&#34; بشأن العدوان الأخير على القطاع

منظمات حقوق إنسان تسلم مذكرة لـ "الجنائية الدولية" بشأن العدوان الأخير على القطاع

المالكي: المواقف التركية منسجمة مع تطلعات الشعب الفلسطيني

المالكي: المواقف التركية منسجمة مع تطلعات الشعب الفلسطيني

شاهد: حلس يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن خسارة فتح في بيرزيت والمؤتمر الثامن

شاهد: حلس يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن خسارة فتح في بيرزيت والمؤتمر الثامن

غزة: &#34;الأشغال&#34; تعقد لقاءً فنياً موسعاً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

غزة: "الأشغال" تعقد لقاءً فنياً موسعاً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;أبو زيد&#34; يترأس الجلسة الأولى للمنتدى العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

"أبو زيد" يترأس الجلسة الأولى للمنتدى العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

غزة: &#34;الأشغال&#34; تعقد لقاءً فنياً موسعاً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

غزة: "الأشغال" تعقد لقاءً فنياً موسعاً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة

ممثلو أهالي البريج يطالبون بإيقاف عمل محطة المعالجة شرق المخيم فوراً

ممثلو أهالي البريج يطالبون بإيقاف عمل محطة المعالجة شرق المخيم فوراً

الحايك يدعو لفتح حوار بين غزة ورام الله ينهي الخلافات الضريبية

الحايك يدعو لفتح حوار بين غزة ورام الله ينهي الخلافات الضريبية

الإعدام شنقاً حتى الموت لمُدان متهم بقتل طفل في رفح

الإعدام شنقاً حتى الموت لمُدان متهم بقتل طفل في رفح

برسالة رسمية.. السلطة تطالب واشنطن برفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب

برسالة رسمية.. السلطة تطالب واشنطن برفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب

&#34;كهرباء القدس&#34; تناشد الجميع للمساهمة في وقف الابتزاز الإسرائيلي المتواصل

"كهرباء القدس" تناشد الجميع للمساهمة في وقف الابتزاز الإسرائيلي المتواصل

&#34;تنسيقي القطاع الخاص&#34; يصدر بياناً بشأن قرار فرض ضرائب على سلع من الضفة

"تنسيقي القطاع الخاص" يصدر بياناً بشأن قرار فرض ضرائب على سلع من الضفة

منوعات

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: مذيعة مصرية ترصد لحظة التحرش بها وتفضح الفاعل

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

شاهد: عمرو أديب يشن هجوم قوي على عمرو واكد

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

فنانة مصرية جديدة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل الوسط الفني؟

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شاهد كيف رد نيكولا معوض على الانتقادات بسبب حضنه لطفلته بدون ملابس

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة لحمايتها من حسام حبيب

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على طريقتها الخاصة

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

شاهد: إصابة هنا الزاهد أثناء تصوير فيلم تامر حسني الجديد

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

بعد انفصالها عن زوجها.. شاهد كيف دعمت وفاء عامر ياسمين صبري

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

صور: أجمل إطلالات النجمات العربيات في مهرجان كان السينمائي 2022

عربي

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

الجزائر وإيطاليا تبحثان مد جزيرة سردينيا بالكهرباء

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

قائد الجيش اللبناني:25مايو علامة فارقة في سجلات الانتصار بعدما تمكن اللبنانيون من دحر إسرائيل

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ &#34;صافر&#34; اليمنية

المنظمة البحرية الدولية تدعو لمزيد من الدعم المالي لإنقاذ "صافر" اليمنية

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة