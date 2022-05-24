"أبو زيد" يترأس الجلسة الأولى للمنتدى العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية









ويأتي المنتدى موائماً لسعي الدول العربية في تحقيقالتكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية، والذي يعتبرمدخل عربي لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية، وأيضاً في ضوء تبني الدول العربية لخطط اقتصادية طموحة داخلياً وخارجياً تجعلها تتلاقى مع تحقيق الرؤى الاستراتيجية لها .



وبالإضافة لأهمية وجود اتحاد جمركي عربي من شأنه الغاء القيود الكمية والرسومالجمركية والضرائب على التبادل البيني للسلع عربية المنشأ، بالإضافة لأهمية التجارة بالخدمات بين الدول العربية والتي تعتبر المشغل الاكبر للموارد البشرية وتسهم بشكل كبير في الناتج القومي الاجمالي وتعزز الصادرات العربية، بالإضافة لأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بينالدول العربية في ظل التوجهات العالمية المتغيرة.ويأتي المنتدى موائماً لسعي الدول العربية في تحقيقالتكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية، والذي يعتبرمدخل عربي لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية، وأيضاً في ضوء تبني الدول العربية لخطط اقتصادية طموحة داخلياً وخارجياً تجعلها تتلاقى مع تحقيق الرؤى الاستراتيجية لها .

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة الجلسة الأولى للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية " التجارة البينية ودورالقطاع العام والخاص في تحقيق ذلك "، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي ويشاركبه وزراء التنمية الإدارية العرب وعدد من كبار رجال الاقتصاد والإدارة في العالم العربي وخبراء محليين ودولي .وتحدث بالجلسة التي حملت عنوان "واقع منطقة التجارة الحرة العربية.. الواقع والتحديات وآليات التطوير وسبل الوصول إلى اتحاد جمركي عربي"، الأمين العام المساعد السابق لقطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير د.كمال حسن علي، ومدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعةالدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، والمستشار الاقتصادي وكيل وزارة المالية المساعد في المملكة العربية السعودية الأستاذ حسين بن شويش الشويش، واستاذالاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديةوالاستراتيجية الدكتور رشاد عبده.وتناولت الجلسة مواضيع هامة حول آليات العمل الاقتصادي العربي المشترك ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي ومستقبل التكامل الاقتصادي العربي عبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعوقات والحلول للوصول لذلك وأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل التوجهات وقدرة الموراد البشرية في العالم العربي على تحقيق ذلك.وفي الختام أكد الوزير موسى أبو زيد على أهمية العمل الاقتصادي المشترك ودوره في تعزيزالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وأهمية تطوير الاطار التشريعي والمؤسسي الداعم للعمل العربي المشترك، كما وأشار لأهمية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي البيني وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك.