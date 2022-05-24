اشتية يبحث مع الصباح عقد اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الكويتية قريباً





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد، اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) في سويسرا، حيث أطلعهم على آخر المستجدات السياسية والمالي.ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس وتحياته لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، وللقيادة والشعب الكويتي.وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التنسيق على المستوى السياسي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، بما يساهم في تحقيق السلام وحل الدولتين، ومواجهة ازدواجية المعايير الدولية فيما يتعلق بفلسطين.وتم خلال الاجتماع بحث عقد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين برئاسة وزيري خارجية البلدين في أقرب وقت ممكن في فلسطين.وأطلعهم اشتية على الإجراءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني المتسارع الذي يدمر حل الدولتين، ويقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة الى الممارسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل، والتي أصدرت عدد من المنظمات الدولية تقاريرها مؤخرا تؤكد أن هذه الممارسات ترتقي الى نظام فصل عنصري.وحضر الاجتماع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جنيف والسفير الفلسطيني لدى سويسرا إبراهيم خريشي.