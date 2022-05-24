المالكي: المواقف التركية منسجمة مع تطلعات الشعب الفلسطيني

في حين، قال مولود تشاووش أوغلو، إننا "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في كفاحهم من أجل دولة مستقلة ذات سيادة"



وبيّن أن تركيا"ستواصل التنسيق مع الجانب الفلسطيني بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعمنا للقضية الفسطينية منفصل عن علاقتنا مع تل أبيب".



ووقّع وزيرا الخارجية الفلسطيني والتركي تسع اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحفي في رام الله.



وكان وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو قد وصل رام الله، اليوم الثلاثاء، في زيارة مدتها يوم واحد.































رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن علاقة فلسطين مع تركيا عميقة وقوية وتشمل كل المجالات السياسية والشعبية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو .وقال المالكي، إن "علاقاتنا تنطلق من قاعدة قوية ونقوم بتطويرها وتعميقها لتشمل كل المجالات".وتابع، "هناك انسجام وتوافق في كافة القضايا التي طرحت خلال المحادثات مع نظيري التركي".وأكد وزير الخارجية الفلسطيني على أن "المواقف التركية منسجمة مع تطلعات الشعب الفلسطيني".وأشار إلى أنه توافق مع نظيره التركي على "توسيع العلاقات الثنائية مع تركيا وعقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة العام القادم".