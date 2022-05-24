شاهد: حلس يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن خسارة فتح في بيرزيت والمؤتمر الثامن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، اليوم الثلاثاء، إن العملية الانتخابية هي الاستحقاق لكل شرائح شعبنا الفلسطيني.





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "كنا دائماً نتمنى أن تُعقد هذه الانتخابات في كل الشرائح في الاتحادات والنقابات في مجالس الطلبة وفي البلديات والمجلس التشريعي والرئاسة، ولكن هناك ظروفاً في قطاع غزة تعيق إجراء هذه العملية".





وتابع حلس: "نكون سعيدين حينما تتاح لنا الفرصة بإجراء الانتخابات، في جزء ما أو شريحة أو فئة من فئات شعبنا".





وأكد بأن ما جرى في انتخابات نقابة المحامين "شيء مشرف لشعبنا الفلسطيني ليس الأهم بالنسبة لنا هو الفوز إنما الأهم لنا أن تنتظم هذه العملية الديمقراطية".





وفيما يتعلق بخسارة حركة فتح في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: " فوز حركة حماس باستحقاق الانتخابات في بيرزيت يدفع حركة فتح إلى مراجعة النفس من أجل الوصول للأسباب وراء ذلك دون توزيع الاتهامات يميناً ويساراً".





وشدد على أن "حماس فازت نعم وفتح خسرت وعليه فتح يجب أن تستخلص العبر من أجل تحقيق ما يصبو إليها أبناء الحركة والأهم كما ذكرنا أنا العملية الديمقراطية منتظمة نتمنى ان تنتظم في قطاع غزة".



وفي سؤال حول تطورات عقد مؤتمر حركة فتح الثامن، أكد حلس بأن إجراءات الوصول إلى عقد المؤتمر هي إجراءات جدية".





وشدد على أن "تحديد الموعد بشكل دقيق مرتبط بدرجة تحقيق هذه الخطوات واللجنة التحضرية تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وتواصل عملها من أجل التحضير الجدي لعقد المؤتمر وتحديد اليوم بشكل نهائي وهذا ما ذكرت مرتبط باستكمال الاستعدادات والإجراءات لانعقاده".



وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأنه "لا توجد هناك نية لدى الحركة بالمماطلة والتأجيل إلى فترات بعيدة".



في شأن آخر، اعتبر حلس موضوع إعدام شيرين أبو عاقلة، بأنه لم يعد موضوعاً محلياً، ولم يعد مجرد موضوع صحفية أو مواطنة فلسطينية وإنما أصبح موضوعاً بحجم هذا العالم الذي شهد أمام عينيه حجم إجرام العدوان الإسرائيلي".





وأضاف: "الاحتلال لم يكتف بقتل الصحفية والمواطنة شيرين أو عاقلة وإنما لاحقة جثمانها، وكل ذلك كان على مسمع ومرأى العالم".





وتابع حلس: "بالتالي من هنا يأتي الإصرار من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والإصرار من قبل حركة فتح على ضرورة أن تحظى هذه القضية بجدية كاملة وملاحقة من قبل كل المجتمع الدولي، وهذه قضية ثابتة بالنسبة لنا".





وشدد على أن "أقل ما يمكن أن نطالب به هو التحقيق الجدي وملاحقة القتلة من أجل عقابهم ووضع حد للجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني".











خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان