غزة: "الأشغال" تعقد لقاءً فنياً موسعاً مع اللجنة المصرية لإعمار غزة





وحضر اللقاء وكيل وزارة الأشغال م.ناجي سرحان ومنسق مشاريع المنصحة المصرية بالوزارة م. محمد العسكري، بالإضافة للجنة المصرية وممثلين عن شركة الكهرباء ومصلحة مياه بلديات الساحل والمختصين بوزارة الأشغال.











وناقش الحضور آليات حل المشاكل العالقة بالطرق المناسبة والصحيحة لضمان سير المشاريع بوتيرة ممتازة.

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، لقاءً فنياً موسعاً، لمناقشة القضايا الفنية المتعلقة بالكهروميكانيك مع اللجنة المصرية لإعمار غزة.