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شؤون فلسطينية

الإعدام شنقاً حتى الموت لمُدان متهم بقتل طفل في رفح

الإعدام شنقاً حتى الموت لمُدان متهم بقتل طفل في رفح
الطفل شقفة ومكان عملية القتل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، حكماً بمعاقبة المتهم (م/ش) بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً والخطف بقصد القتل وحمل آلة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكماً بالحبس المؤبد على المتهم، وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام.

وكان المتهم قتل قصداً الطفل محمود رأفت شقفة بتاريخ 22 من نيسان/إبريل عام 2019، وذلك بأن ضرب رأسه في (الحائط) عدة مرات، مما أدى إلى وفاته على الفور، كما هو موضح بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

كما وأصدرت ذات المحكمة في قضية منفصلة حكماً بالحبس المؤبد على المتهم (س/س) وذلك عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار استناداً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

وكانت محكمة أول درجة قضت حكماً على المتهم بالحبس 10 سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه ومصادرة المواد المضبوطة والدراجة النارية المضبوطة بالواقعة.

يذكر أن المستأنف حاز بتاريخ 23 من تموز/يوليو 2016، على مواد مخدرة من نوع حشيش بلغ وزنها "14 كيلو وثمانمائة جرام قائم" بقصد الإتجار، حسب ما ورد بتقريري الضبط والوزن المرفقان بالقضية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

ومن الجدير ذكره بأنه بعد صدور الحكم المستأنف، فإن الحكم قابل للطعن بالنقض طبقًا لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية.

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