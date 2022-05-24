برسالة رسمية.. السلطة تطالب واشنطن برفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب





وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن المطالبة جاءت برسالة رسمية.





وأضاف: "أعربنا عن استغرابنا ورفضنا المطلق لبقاء هذا التصنيف الجائر والظالم لشعب تحت الاحتلال، في الوقت الذي تشطب منظمة (كاخ) الإرهابية عن تلك القوائم".





وكانت الرئاسة الفلسطينية، أعربت عن استنكارها واستهجانها الشديدين، من قرار وزارة الخارجية الاميركية، الغاء تصنيف حركة كهانا حي (كاخ) الإرهابية الاسرائيلية من قوائم منظمات الإرهاب الأجنبية بموجب قانون الجنسية الأميركي بموافقة الكونغرس.

رام الله - دنيا الوطنطالبت السلطة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية برسالة رسمية برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب وفق التصنيف الخاص بالكونغرس.