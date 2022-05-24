"تنسيقي القطاع الخاص" يصدر بياناً بشأن قرار فرض ضرائب على سلع من الضفة





وقال المجلس في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" إن "فرض ضرائب جديدة على البضائع والمنتوجات الفلسطينية المُوردة من الضفة الى قطاع غزة، من شأنه أن يصب في دعم الانقسام وضرب الاقتصاد الفلسطيني على حد سواء وتحمل الاقتصاد والمواطن الفلسطيني أعباء إضافية تؤثر سلبا على عناصر صموده وبقائه".



وفيما يلي نص البيان نسخة عنه:



في ذات الوقت الذي يتعرض له القطاع الخاص والاقتصاد والمواطن الفلسطيني الى التحديات والضغوطات المختلفة المتمثلة في مرارة الاحتلال وتبعات وآلام الانقسام، وما يدور من حروب وصراعات عالمية وانعكاساتها المختلفة عليه وعلى المواطن والشعب الفلسطيني.



وفي ظل المحاولات التي يقوم بها القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسساته مع الجهات الرسمية المختلفة، للتخفيف من التأثيرات السلبية لكل ذلك على النفس والروح الوطنية، ودعم صمود المواطن المتشبث على أرضه وتعزيز عناصر بقائه سواءً في غزة والقدس والضفة،



في ضوء كل ذلك يتفاجأ القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسساته ببعض الإجراءات الجديدة المتمثلة بفرض ضرائب جديدة على البضائع و المنتوجات الفلسطينية الموردة من الضفة الى قطاع غزة، الذي من شأنه أن يصب في دعم الانقسام وضرب الاقتصاد الفلسطيني على حد سواء وتحمل الاقتصاد والمواطن الفلسطيني أعباء إضافية تؤثر سلبا على عناصر صموده وبقائه.



إن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يستنكر ويستغرب ويرفض هذه الإجراءات ويطالب فورا بإيقافها ووقف جميع التصرفات والقرارات غير المسؤولة والتي ستنعكس في محصلتها سلبا على مقومات الوحدة الوطنية وتثقل كاهل المواطن الفلسطيني وتعزز من سيطرة الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، فرض ضرائب على بعض السلع الواردة من الضفة الغربية إلى القطاع.