شاهد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في قطاع غزة





وأضاف: بأن امتحان اليوم كان بمستوى الطالب وراعى الفروق الفردية، فيما أبدى الطلبة رضاهم عن مستواه.





وأكد النجار بأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة الأزهرية، في شهر يوليو/تموز المقبل.



من جهته، قال حلس في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن امتحانات الثانوية العامة الأزهرية تتم بالتنسيق بين المعهد الأزهري بغزة والأزهر الشريف في مصر.

وقال في تصريح لـ "دنيا الوطن، إن "أسئلة الامتحانات تأتينا من مشيخة الأزهر في جمهورية مصر العربية، فيما نرسل أوراق الإجابة إليها بعد ذلك للتصحيح".