شاهد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية في قطاع غزة
انطلقت اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة، امتحانات الثانوية الأزهرية حيث تنتهي في 27 من حزيران/يونيو المقبل.
وأجرى عميد المعاهد الأزهرية، أ.د. علي النجار، جولة في قاعات الامتحانات، برفقة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، بالإضافة إلى رئيس جامعة الأزهر، د. عمر ميلاد.
وقال في تصريح لـ "دنيا الوطن، إن "أسئلة الامتحانات تأتينا من مشيخة الأزهر في جمهورية مصر العربية، فيما نرسل أوراق الإجابة إليها بعد ذلك للتصحيح".
من جهته، قال حلس في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن امتحانات الثانوية العامة الأزهرية تتم بالتنسيق بين المعهد الأزهري بغزة والأزهر الشريف في مصر.
وقال في تصريح لـ "دنيا الوطن، إن "أسئلة الامتحانات تأتينا من مشيخة الأزهر في جمهورية مصر العربية، فيما نرسل أوراق الإجابة إليها بعد ذلك للتصحيح".
وأضاف: بأن امتحان اليوم كان بمستوى الطالب وراعى الفروق الفردية، فيما أبدى الطلبة رضاهم عن مستواه.
وأكد النجار بأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة الأزهرية، في شهر يوليو/تموز المقبل.
من جهته، قال حلس في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن امتحانات الثانوية العامة الأزهرية تتم بالتنسيق بين المعهد الأزهري بغزة والأزهر الشريف في مصر.
وأضاف: المعهد الأزهري يقوم بجهد كبير من أجل تطوير التعليم، ولاحظنا عملية ضبط ونظام وجدية في إجراء الامتحانات.
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